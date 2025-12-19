Napoli-Parma biglietti | vendita libera al via oggi
Oggi apre la vendita libera dei biglietti per Napoli-Parma, un appuntamento imperdibile per gli appassionati. Con il Napoli in piena corsa in Supercoppa Italiana, dopo la vittoria contro il Milan, l’entusiasmo è alle stelle. Non perdere l’opportunità di vivere dal vivo questa emozionante sfida, un’occasione unica per sostenere la tua squadra del cuore e vivere un’atmosfera di passione e tifoseria.
In questo momento il Napoli è impegnato in Supercoppa Italiana: ieri la formazione di Conte ha vinto 2-0 contro il Milan e si è guadagnata la finale del torneo. Sono ben pochi i tifosi che hanno seguito la squadra in Arabia, ma nelle prossime settimane potranno farlo direttamente allo stadio Maradona. Nel calendario Serie A . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
