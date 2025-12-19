Napoli | Neres e Hojlund che partita col Milan! Allegri deve chiedere scusa Su Conte…
Una giornata intensa nel calcio italiano, con Neres e Hojlund protagonisti contro il Milan, mentre le polemiche su Allegri non si placano. Tra critiche e riconoscimenti, anche i commenti di Corbo e Collovati si fanno sentire, svelando le tensioni e le sfumature di un campionato sempre più appassionante. Un mix di emozioni e analisi che riflettono lo spirito di una Serie A in continuo fermento.
Corbo: Sono critico, ma ieri ho visto in Conte un allenatore di spessore internazionale. Collovati a Stile TV: “Allegri, comportamento inaccettabile. Deve almeno chiedere scusa.”. A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Fulvio Collovati, ex calciatore Ieri ho seguito la partita, tra Napoli e Milan c’è una netta differenza. “ Ieri ho seguito la partita, tra Napoli e Milan c’è una netta differenza. Il Milan non ha fatto un tiro in porta, ha problemi offensivi, ma anche difensivi e le dichiarazioni di Allegri sono critiche soprattutto nei confronti di una difesa che ha subito 6 gol in 3 partite. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Leggi anche: Milan Napoli, Garlando: «Conte ha una strategia gesuita imparata alla Juve. Il Diavolo è diventato divertente, devo chiedere scusa ad Allegri, lui è cambiato molto in una cosa»
Leggi anche: Conte revolution: Napoli col 3-4-2-1, Politano in panchina, Neres e Lang di supporto a Hojlund (Corsport)
Apre Neres, poi Hojlund è devastante: il Napoli va in finale con merito. Milan mai pericoloso; Supercoppa italiana, Napoli-Milan 2-0: gol di Neres e Hojlund, partenopei in finale - Il calendario della Supercoppa italiana 2025-2026; Napoli-Milan 2-0, Neres e Hojlund regalano la finale di Supercoppa a Conte; Neres e Hojlund trascinano il Napoli in finale: Milan battuto 2-0.
CDS - Napoli-Milan, per Hojlund una partita da "centravanti vero", l'abbraccio con Lukaku - Il Corriere dello Sport scrive della prestazione di Rasmus Hojlund, centravanti del Napoli protagonista in semifinale di Supercoppa, capace di "mettersi in tasca" il malcapitato De Winter. napolimagazine.com
Napoli prima finalista della Supercoppa Italiana, battuto 2-0 il Milan con Hojlund e Neres - Il Napoli è la prima finalista della Supercoppa Italiana 2025, battuto 2- tuttomercatoweb.com
Napoli-Milan 2-0: Neres e Hojlund spediscono gli azzurri in finale di Supercoppa Italiana - Conte sfiderà Inter o Bologna lunedì a Riad ... lifestyleblog.it
Højlund to Neres for the Napoli opener #NapoliMilan #EASPORTSFCSupercup x.com
Neres e Hojlund stendono il Milan: il Napoli in finale! - facebook.com facebook
