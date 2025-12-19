Una giornata intensa nel calcio italiano, con Neres e Hojlund protagonisti contro il Milan, mentre le polemiche su Allegri non si placano. Tra critiche e riconoscimenti, anche i commenti di Corbo e Collovati si fanno sentire, svelando le tensioni e le sfumature di un campionato sempre più appassionante. Un mix di emozioni e analisi che riflettono lo spirito di una Serie A in continuo fermento.

© Parlami.eu - Napoli: “Neres e Hojlund che partita col Milan! Allegri deve chiedere scusa. Su Conte…

Corbo: Sono critico, ma ieri ho visto in Conte un allenatore di spessore internazionale. Collovati a Stile TV: “Allegri, comportamento inaccettabile. Deve almeno chiedere scusa.”. A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Fulvio Collovati, ex calciatore Ieri ho seguito la partita, tra Napoli e Milan c’è una netta differenza. “ Ieri ho seguito la partita, tra Napoli e Milan c’è una netta differenza. Il Milan non ha fatto un tiro in porta, ha problemi offensivi, ma anche difensivi e le dichiarazioni di Allegri sono critiche soprattutto nei confronti di una difesa che ha subito 6 gol in 3 partite. 🔗 Leggi su Parlami.eu

Leggi anche: Milan Napoli, Garlando: «Conte ha una strategia gesuita imparata alla Juve. Il Diavolo è diventato divertente, devo chiedere scusa ad Allegri, lui è cambiato molto in una cosa»

Leggi anche: Conte revolution: Napoli col 3-4-2-1, Politano in panchina, Neres e Lang di supporto a Hojlund (Corsport)

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Apre Neres, poi Hojlund è devastante: il Napoli va in finale con merito. Milan mai pericoloso; Supercoppa italiana, Napoli-Milan 2-0: gol di Neres e Hojlund, partenopei in finale - Il calendario della Supercoppa italiana 2025-2026; Napoli-Milan 2-0, Neres e Hojlund regalano la finale di Supercoppa a Conte; Neres e Hojlund trascinano il Napoli in finale: Milan battuto 2-0.

CDS - Napoli-Milan, per Hojlund una partita da "centravanti vero", l'abbraccio con Lukaku - Il Corriere dello Sport scrive della prestazione di Rasmus Hojlund, centravanti del Napoli protagonista in semifinale di Supercoppa, capace di "mettersi in tasca" il malcapitato De Winter. napolimagazine.com