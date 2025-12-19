Napoli Milan Supercoppa bufera sugli insulti di Allegri a Oriali | la posizione del club azzurro

La Supercoppa tra Napoli e Milan è al centro dell’attenzione, ma i riflettori si spostano anche su un episodio controverso: gli insulti di Allegri a Oriali durante la semifinale. La vicenda ha scatenato polemiche e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, mettendo in dubbio il comportamento degli allenatori e la sportività del calcio italiano. Ecco i dettagli di quanto accaduto e la posizione ufficiale del club azzurro.

© Internews24.com - Napoli Milan Supercoppa, bufera sugli insulti di Allegri a Oriali: la posizione del club azzurro Inter News 24 Napoli Milan Supercoppa, emergono i dettagli degli insulti rivolti da Massimiliano Allegri a Gabriele Oriali durante la semifinale. Tiene banco il caso scoppiato dopo Napoli Milan Supercoppa, semifinale del torneo che ha visto non solo il confronto sportivo ma anche un acceso episodio a bordocampo. La SSC Napoli ha infatti diffuso una nota ufficiale con cui condanna duramente il comportamento di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, per gli insulti rivolti a Gabriele Oriali, dirigente e collaboratore storico di Antonio Conte. Nel comunicato, il club azzurro parla di un atteggiamento inaccettabile, sottolineando come l’episodio sia avvenuto «alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva». 🔗 Leggi su Internews24.com Leggi anche: Napoli-Milan, la nota del club azzurro: "Allegri ha insultato pesantemente Oriali" Leggi anche: Supercoppa, il Napoli accusa Allegri: “Insulti gravi e reiterati a Oriali” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Postpartita | Semifinale Napoli-Milan; Bufera tra Allegri e Conte in Supercoppa: l'allenatore del Napoli reagisce così; Allegri deluso: Prendiamo gol in modo troppo facile; Supercoppa italiana, il programma delle semifinali: dove vedere Napoli-Milan e Bologna-Inter. Allegri nella bufera, Napoli all’attacco: “Totalmente fuori controllo”. Il caso scuote la Supercoppa - La semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan si è conclusa con il successo degli azzurri, ma anche con un clima particolarmente teso dentro e fuori dal campo. tuttosport.com

Allegri out, è bufera dopo Napoli-Milan: pazienza finita - Bufera dopo la semifinale di ieri sera di Supercoppa tra Milan e Napoli: pazienza già finita con Massimiliano Allegri ... calciomercato.it

Napoli contro Allegri: bufera dopo la Supercoppa Italiana - Il Napoli attacca Allegri dopo la Supercoppa Italiana: dura nota sugli insulti a Oriali nel match vinto 2- europacalcio.it

Napoli-Milan di Supercoppa finisce in polemica: cosa è successo tra Allegri e Oriali. Rischio squalifica NUOVO VIDEO con @alessio_lento e @RiccardoMeloni4 x.com

Napoli-Milan, le pagelle: Spinazzola funziona. De Winter flop - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.