Napoli-Milan Spinazzola chiama Lukaku | È importante per noi

Dopo la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, Spinazzola ha sottolineato l'importanza di Lukaku per il team. Le sue parole evidenziano il ruolo cruciale dell’attaccante belga nel percorso dei rossoneri e l’energia che porta in campo. Un momento di riflessione e fiducia per il Milan, con il focus sull’apporto che Lukaku rappresenta per la squadra in questa fase decisiva della stagione.

Napoli, Spinazzola: "Lukaku è fondamentale per noi. Presto ci aiuterà in campo" - Dopo Antonio Conte, è intervenuto in conferenza stampa Leonardo Spinazzola: Rispetto alla partita di campionato ci sono state grandi differenze. tuttomercatoweb.com