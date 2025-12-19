Napoli-Milan Spinazzola chiama Lukaku | È importante per noi
Dopo la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, Spinazzola ha sottolineato l'importanza di Lukaku per il team. Le sue parole evidenziano il ruolo cruciale dell’attaccante belga nel percorso dei rossoneri e l’energia che porta in campo. Un momento di riflessione e fiducia per il Milan, con il focus sull’apporto che Lukaku rappresenta per la squadra in questa fase decisiva della stagione.
Spinazzola, giocatore azzurro, ha parlato in conferenza stampa dopo Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Napoli, Spinazzola: "Lukaku è fondamentale per noi. Presto ci aiuterà in campo" - Dopo Antonio Conte, è intervenuto in conferenza stampa Leonardo Spinazzola: Rispetto alla partita di campionato ci sono state grandi differenze. tuttomercatoweb.com
Napoli-Milan 2-0, pagelle: Hojlund incontenibile, Nkunku disastroso. Bocciati De Winter e Maignan, Rrahmani insuperabile - 0 per gli azzurri allenati da Antonio Conte: decisivi i gol di Neres al 39' e di Hojlund al 64'. eurosport.it
Un super Hojlund porta il Napoli in finale di Supercoppa: gol e assist nel 2-0 al Milan - com/it come Un super Hojlund porta il Napoli in finale di Supercoppa: gol e assist nel 2- msn.com
Il Napoli batte il Milan per 2-0, gli azzurri di Conte volano in finale: lunedì la gara per assegnare la Supercoppa Italiana contro la vincente tra Inter e Bologna #napolimilan #supercoppa #supercup #EASPORTSFCSupercup #ilmattino - facebook.com facebook
Supercoppa italiana in Arabia: stasera Napoli-Milan è molto più di una semifinale, sfida tra Conte e Allegri x.com
