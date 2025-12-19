Napoli-Milan l’arbitro Zufferli è un disastro | manca un rosso a Maignan e diversi cartellini gialli Corsport

La direzione di gara di Zufferli in Napoli-Milan ha sollevato numerosi dubbi, con decisioni discutibili e mancate espulsioni che hanno alimentato polemiche. Un arbitraggio che mette in discussione l’affidabilità del sistema, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori con più interrogativi che certezze. La partita si trasforma così in un esempio di come le scelte arbitrali influenzino profondamente l’andamento e la percezione del calcio.

© Ilnapolista.it - Napoli-Milan, l’arbitro Zufferli è un disastro: manca un rosso a Maignan e diversi cartellini gialli (Corsport) Quella di Zufferli in Napoli-Milan è stata una direzione di gara che lascia più domande che risposte ed è il riflesso di un sistema arbitrale sempre più incoerente. Edmondo Pinna del Corriere dello Sport analizza gli errori più gravi della direzione arbitrale. Napoli-Milan, Zufferli e Aureliano sono un disastro: i dettagli. Si legge sul Corriere dello Sport: La sindrome da (prossimo) internazionale colpisce ancora. Pesantemente insufficiente la partita di Zufferli (arbitro Fifa dal 1 gennaio 2026 al posto di Maresca), manca soprattutto il rosso a Maignan per fallo di reazione, diversi falli e cartellini gialli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it Leggi anche: Moviola Napoli-Milan, voto 5 a Zufferli: “Maignan rischia il rosso”. E su Rabiot … Leggi anche: Napoli-Milan, Cesari durissimo: “Zufferli disastroso. Rosso a Rabiot? C’è un fallo peggiore!” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. CDS - Supercoppa Napoli-Milan, pesantemente insufficiente la partita di Zufferli, la moviola - Milan, semifinale di Supercoppa Italiana, e boccia in pieno l'arbitro Luca Zufferli: "La sindrome da (pr ... napolimagazine.com

Napoli-Milan, moviola: Zufferli versione Babbo Natale, manca anche un rosso, quanti errori e quante risse - Milan analizzata ai raggi X dal talent di Mediaset Graziano Cesari, pochi i cinque ammoniti, la moviola ... sport.virgilio.it

Napoli-Milan, moviola: rigore per il contatto Hojlund-Saelemaekers? È simulazione. Dubbi su Maignan-Politano. Tutti gli episodi della semifinale - Ecco tutti gli episodi arbitrali della sfida tra Napoli e Milan, da cui uscirà la prima finalista del torneo in Arabia Saudita. eurosport.it

Non solo Hojlund: Spinazzola è stato protagonista assoluto in Napoli-Milan Pioggia di sette dai principali quotidiani sportivi Leo sta vivendo un momento pazzesco in maglia azzurra: che voto merita l'esterno di Conte #NapoliMilan #SpazioNapoli - facebook.com facebook

Napoli-Milan, Conte: "Abbiamo fatto una gara tosta, volevamo questa finale" #SkySport #NapoliMilan #Napoli #Conte #SupercoppaItaliana x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.