Napoli-Milan la nota del club azzurro | Allegri ha insultato pesantemente Oriali

Le polemiche tra Napoli e Milan si infiammano nuovamente. Dopo il match, il club azzurro ha diffuso una nota ufficiale accusando Allegri di aver insultato pesantemente Gabriele Oriali, sollevando un polverone di tensione e chiedendo interventi disciplinari. La vicenda riaccende il dibattito sulla correttezza e i limiti nel calcio, alimentando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

© Napolitoday.it - Napoli-Milan, la nota del club azzurro: "Allegri ha insultato pesantemente Oriali" Strascichi polemici per Napoli-Milan. Con una nota sul proprio sito ufficiale, infatti, il club azzurro accusa Massimiliano Allegri di aver "pesantemente" insultato Gabriele Oriali e invoca provvedimenti per il tecnico rossonero."La Ssc Napoli condanna con fermezza l'atteggiamento dell'allenatore.

Tensione durante Napoli – Milan, il club azzurro si scaglia contro Allegri: nota durissima - A far discutere è il comunicato ufficiale pubblicato dalla SSC Napoli contro il tecnico del Diavolo, Massimiliano Allegri. spaziomilan.it

Napoli Milan, Allegri nel mirino dei partenopei: la dura nota del club il giorno dopo il match - Il tecnico rossonero avrebbe insultato pesantemente Oriali durante il match La semifinale di Supercoppa tra Napoli Milan lascia strascic ... calcionews24.com

