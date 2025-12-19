Napoli-Milan la moviola | insufficiente l’arbitro Zufferli Ecco i due episodi chiave del match

Nel confronto tra Napoli e Milan valido per la Supercoppa Italiana, l’arbitro Luca Zufferli ha suscitato molte polemiche per alcune decisioni discutibili. La moviola analizza i due episodi chiave che hanno influenzato l’andamento della partita, evidenziando le criticità di una prestazione giudicata insufficiente. Ecco i dettagli delle decisioni arbitrali che hanno acceso il dibattito attorno all’arbitraggio di questa semifinale disputatasi a Riyadh.

Insufficiente la prestazione dell'arbitro Luca Zufferli di Udine: voto 5. Ecco, in questo articolo, la moviola de 'La Gazzetta dello Sport' di Napoli-Milan 2-0, semifinale della Supercoppa Italiana disputatasi ieri a Riyadh (Arabia Saudita).

