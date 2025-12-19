Napoli – Milan in Arabia …grande avvio di Supercoppa
Il Napoli si presenta in questa Supercoppa con una veste nuova, un Neres più vicino ad Hojlund, Politano ed Elmas a completare la fase di attacco. Un po di turnover anche in difesa con un sempre affidabile Juan Jesus. Il Napoli si mostra sin da subito aggressivo, soffre poco, ed attacca gli spazi con un grande Hojlund. Proprio grazie ad un suo movimento ed ad una sua sontuosa giocata il Napoli trova il vantaggio con Neres meritatamente. Un ambiente surreale e filo milanista caratterizza questa competizione che di italianità sembra aver poco, sacrificata all’altare del Dio denaro. Novanta minuti di alto livello per il Napoli. 🔗 Leggi su Parlami.eu
