Napoli – Milan il protagonista passato inosservato | parole al miele per il centrocampista!
Il Napoli reagisce nel modo migliore dopo due sconfitte consecutive e batte il Milan 2-0 nella semifinale di Supercoppa Italiana. Un successo netto, che vale l’accesso alla finale e rilancia il progetto di Antonio Conte, a caccia del secondo trofeo della sua gestione. Tra i protagonisti assoluti spicca il rientro di Stanislav Lobotka, tornato dall’infortunio proprio nella gara più delicata. A sottolinearne l’impatto è Marco Giordano, che nel suo commento social ha spiegato perché con lo slovacco in campo il Napoli cambia volto. Giordano individua la chiave: Lobotka rimette ordine e ritmo. Nel suo commento, Marco Giordano parte da un principio chiaro: le assenze pesano per tutti, ma incidono in modo diverso a seconda del peso specifico del giocatore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Leggi anche: Napoli, che elogio per Buongiorno: parole al miele per il difensore
Leggi anche: Napoli – Genoa, che iniziativa dei tifosi a fine primo tempo: il gesto non è passato inosservato
Le 5 verità di Napoli-Milan 2-0: Hojlund, Nkunku e l'importanza di un centravanti - Il Napoli trova nuova linfa da Lobotka, Allegri prega per il ritorno di Gabbia e chiede rinforzi. eurosport.it
Cuore Milan, in 10 supera i campioni d'Italia del Napoli: Pulisic protagonista - Il big match della quinta giornata finisce con la vittoria del Milan sui campioni d’Italia del Napoli. it.blastingnews.com
Napoli-Milan 2-1, Geolier fa il tifoso e interrompe il concerto a Roma: «È finita?» - Una tre giorni da protagonista per Geolier, il rapper napoletano che ha incantato Roma con tre serate sold out di fila. ilmattino.it
Calcio, Supercoppa italiana: dopo i primi 45' Bologna-Inter 1-1 Ieri Napoli-Milan 2-0. Lunedì la sfida per il titolo La cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/12/supercoppa-pronto-italian-show-arabia-saudita-milan-napoli-bologna-i - facebook.com facebook
Napoli-Milan di Supercoppa finisce in polemica: cosa è successo tra Allegri e Oriali. Rischio squalifica NUOVO VIDEO con @alessio_lento e @RiccardoMeloni4 x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.