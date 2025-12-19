Napoli – Milan il protagonista passato inosservato | parole al miele per il centrocampista!

Il Napoli reagisce nel modo migliore dopo due sconfitte consecutive e batte il Milan 2-0 nella semifinale di Supercoppa Italiana. Un successo netto, che vale l’accesso alla finale e rilancia il progetto di Antonio Conte, a caccia del secondo trofeo della sua gestione. Tra i protagonisti assoluti spicca il rientro di Stanislav Lobotka, tornato dall’infortunio proprio nella gara più delicata. A sottolinearne l’impatto è Marco Giordano, che nel suo commento social ha spiegato perché con lo slovacco in campo il Napoli cambia volto. Giordano individua la chiave: Lobotka rimette ordine e ritmo. Nel suo commento, Marco Giordano parte da un principio chiaro: le assenze pesano per tutti, ma incidono in modo diverso a seconda del peso specifico del giocatore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

