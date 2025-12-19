Napoli-Milan gli highlights della semifinale | ritmo gol e dominio azzurro

La semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan a Riyadh è stata un’esplosione di emozioni: ritmo incalzante, gol spettacolari e un dominio netto degli azzurri. Un match avvincente che ha lasciato il segno, dimostrando la grinta e il talento delle due squadre. Rivivi gli attimi più intensi di questa sfida epica, tra azioni mozzafiato e momenti decisivi, che resteranno impressi nella memoria dei tifosi.

La semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan, giocata a Riyadh, merita di essere rivista tutta d'un fiato. Gli highlights del match raccontano meglio di qualsiasi parola una partita interpretata con intensità, ordine e personalità dalla squadra di Antonio Conte, capace di imporsi 2-0 e di conquistare con merito la finale. Dalle prime battute è il Napoli a prendere in mano il controllo del gioco, gestendo i tempi e colpendo con lucidità. Il vantaggio nasce da una pressione costante e da un'azione sporca ma efficace, finalizzata da Neres.

