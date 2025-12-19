Il Napoli di Antonio Conte ha passato il turno in Supercoppa in un clima di grandi proteste. Non solo le parole pesanti usate da Allegri a far rumore, né le reazioni a queste ultime. In molti hanno critica anche la direzione della partita da parte dell’arbitro. Luca Zufferli non ha gestito nel migliore dei modi alcuni episodi. Arbitraggio a sfavore del Napoli? Zufferli contestato dopo la partita. È vero, il Napoli può esultare per aver raggiunto la finale, ma l’arbitraggio non è passato in secondo piano. I giocatori azzurri hanno protestato molto per i falli commessi da Adrien Rabiot, primo ammonito della partita, e per il contrasto in area di rigore tra Maignan e Politano. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Napoli-Milan, emergono nuovi retroscena: la discussione non si placa

