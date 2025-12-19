Napoli Milan dura condanna del club partenopeo | Allegri nel mirino per il caso Oriali

Il Napoli esprime fermezza e disapprovazione attraverso una nota ufficiale riguardo alla vicenda di Arabia, condannando il comportamento di Allegri. La polemica tra le due squadre si intensifica, mentre il club partenopeo si schiera chiaramente contro le azioni ritenute inaccettabili, sottolineando l’importanza del rispetto e della sportività nel calcio. La situazione resta sotto i riflettori, alimentando il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.

Inter News 24 Napoli Milan, il club azzurro prende posizione con una nota ufficiale su quanto avvenuto in Arabia: condannato il comportamento di Allegri. Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il Napoli ha condannato «con fermezza» il comportamento di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, nel corso della semifinale di Supercoppa Italiana contro gli azzurri. Un comunicato netto, che arriva dopo quanto accaduto a bordocampo durante e dopo il match, e che riaccende i riflettori su una serata tesa non solo dal punto di vista sportivo. Secondo quanto ricostruito da Sport Mediaset, l’episodio chiave che ha fatto esplodere la tensione risale al 29’ del primo tempo. 🔗 Leggi su Internews24.com

Risultati serie A: Napoli ko, Milan solo in testa; SSCN - La nota del club: La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, che ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati, auspichiamo tale aggressione non passi inosservat; Duro attacco del Napoli nei confronti di Allegri: il comunicato.

