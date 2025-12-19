Napoli-Milan Conte si coccola Hojlund | Ce lo teniamo stretto

Dopo la semifinale della Supercoppa Italiana a Riyadh, Antonio Conte si è soffermato su Hojlund, esprimendo grande soddisfazione e fiducia nel suo talento. L’allenatore azzurro ha sottolineato l’importanza del giocatore, evidenziando come la squadra lo consideri un elemento fondamentale per il futuro. Un'ulteriore conferma dell’impatto positivo di Hojlund sotto la guida di Conte e della volontà di Napoli di puntare forte sul suo potenziale.

Supercoppa Italiana, Napoli-Milan 2-0: Neres e Hojlund mandano gli azzurri in finale - Un gol per tempo e la squadra di Conte lunedì affronterà una tra Bologna e Inter a Riyadh. corrieredellosport.it

Conte, che stoccata al format della Supercoppa: "Noi non siamo qui per invito..." - Il tecnico del Napoli lancia una 'frecciata' dopo la vittoria contro il Milan nella prima semifinale di Riad: cos'ha detto ... corrieredellosport.it

Il Napoli batte il Milan per 2-0, gli azzurri di Conte volano in finale: lunedì la gara per assegnare la Supercoppa Italiana contro la vincente tra Inter e Bologna #napolimilan #supercoppa #supercup #EASPORTSFCSupercup #ilmattino - facebook.com facebook

Supercoppa italiana in Arabia: stasera Napoli-Milan è molto più di una semifinale, sfida tra Conte e Allegri x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.