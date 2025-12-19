Napoli-Milan Condò demolisce Nkunku | Confronto con Hojlund straziante Poi bacchetta Jashari
Il giornalista Paolo Condò analizza la semifinale Napoli-Milan con parole dure. Critica duramente Nkunku, descrivendo il confronto con Hojlund come
Il famoso giornalista sportivo Paolo Condò, sulle colonne del 'Corriere della Sera' oggi in edicola, ha parlato di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana disputatasi ieri sera a Riyadh (Arabia Saudita) e terminata 2-0 per gli azzurri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Condò su Napoli-Milan: “Nkunku è un fantasma: il confronto con Hojlund è straziante”
Leggi anche: Il calcio è semplice: una cosa è avere Hojlund, un’altra è giocare con Nkunku (Condò)
Meglio Pulisic o De Bruyne? Tutte le sfide di Milan-Napoli: ecco chi vince (e non vale il pareggio) - Il giochino è vecchio: prendere gli 11 possibili titolari di una partita e metterli faccia a faccia, per vedere chi è più forte. gazzetta.it
Napoli-Milan, Conte: "Grande risposta dopo una giornata dura, sarebbe folle non crederci" - C'è soddisfazione nelle parole di Antonio Conte al termine del match vinto contro il Milan: "Abbiamo fatto un gran primo tempo in cui avevamo dominato contro un'ottima squadra che a gennaio si è ... sport.sky.it
Adrien Rabiot piuttosto seccato nel post partita di Napoli-Milan. Secondo il francese gli arbitraggi in questo avvio di stagione sarebbero stati piuttosto deludenti. #Tuttosport #NapoliMilan #Rabiot - facebook.com facebook
Napoli-Milan, Conte: "Abbiamo fatto una gara tosta, volevamo questa finale" #SkySport #NapoliMilan #Napoli #Conte #SupercoppaItaliana x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.