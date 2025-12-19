Napoli Milan che caos! Scatta la squalifica per il tecnico dei rossoneri Allegri? Ecco cosa può succedere

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli Milan, caos totale tra le panahcine: rischio squalifica per Massimiliano Allegri? Ecco gli scenari possibili, le ultime Il clima post?Supercoppa in casa Milan resta rovente, non solo per il risultato sul campo ma soprattutto per il caso che coinvolge Massimiliano Allegri. Sebbene il direttore di gara non sia intervenuto durante la semifinale contro il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

napoli milan che caos scatta la squalifica per il tecnico dei rossoneri allegri ecco cosa pu242 succedere

© Calcionews24.com - Napoli Milan, che caos! Scatta la squalifica per il tecnico dei rossoneri Allegri? Ecco cosa può succedere

Leggi anche: Milan, la cura Allegri sembra funzionare: ecco come il tecnico ha cambiato i rossoneri. L’analisi

Leggi anche: Allegri Milan, il tecnico duro con la squadra nel post partita di Parma evidenzia un dettaglio assolutamente da migliorare dei rossoneri! L’analisi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Autista dell'Atac accoltellato a Roma: scatta la caccia all'uomo | .it.

napoli milan caos scattaNapoli-Milan non è finita: Allegri insulta Oriali e scatta la reazione ufficiale - Massimiliano Allegri insulta Lele Oriali a bordocampo: il comunicato ufficiale del Napoli condanna l'allenatore del Milan ... calciomercato.it

napoli milan caos scattaCos'è successo tra Allegri e Oriali in Napoli-Milan. La lite in panchina: le parole e il retroscena - Dal campo agli spogliatoi al comunicato del Napoli: «Aggressione fuori controllo». corriere.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.