Napoli-Milan Cesari durissimo | Zufferli disastroso Rosso a Rabiot? C’è un fallo peggiore!
Graziano Cesari non ha risparmiato critiche dopo Napoli-Milan, puntando il dito contro l’arbitro Zufferli. Le sue parole sono state ferme e senza mezzi termini, evidenziando un episodio che avrebbe potuto cambiare l’esito della partita. La sua analisi si focalizza su decisioni arbitrali contestate, alimentando discussioni e polemiche tra tifosi e addetti ai lavori.
È un Graziano Cesari durissimo, quello che è intervenuto negli studi di SportMediaset al termine di Napoli-Milan. L’ex arbitro ha analizzato la prestazione di Zufferli, ritenendolo gravemente insufficiente e analizzando dettagliatamente gli errori commessi dal direttore di gara. Su tutti, un mancato cartellino rosso per il Milan, ma non per il fallo di Rabiot. Cesari critica Zufferli: perché manca un rosso al Milan. Parte subito in maniera diretta e forte Graziano Cesari: “Non mi è piaciuto l’arbitraggio di Zufferli, sono troppi gli episodi che mi fanno giudicare non convincente l’operato del direttore di gara. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
