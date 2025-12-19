Napoli-Milan Cesari durissimo | Zufferli disastroso Rosso a Rabiot? C’è un fallo peggiore!

Graziano Cesari non ha risparmiato critiche dopo Napoli-Milan, puntando il dito contro l’arbitro Zufferli. Le sue parole sono state ferme e senza mezzi termini, evidenziando un episodio che avrebbe potuto cambiare l’esito della partita. La sua analisi si focalizza su decisioni arbitrali contestate, alimentando discussioni e polemiche tra tifosi e addetti ai lavori.

MEDIASET - Cesari: "Fallo di Rabiot su Politano? E' almeno da cartellino giallo, poi Zufferli ammonisce il francese quando non è nemmeno fallo, manca un rosso a Maignan" - Graziano Cesari, ex arbitro, è intervenuto a Sport Mediaset dopo Napoli- msn.com

Cesari su Milan-Napoli: "Manca un rigore agli azzurri. Perché il VAR non interviene?" - Non si placano le polemiche arbitrali dopo il big match di San Siro tra Milan e Napoli, terminato 2- tuttomercatoweb.com

Il Napoli batte il Milan per 2-0, gli azzurri di Conte volano in finale: lunedì la gara per assegnare la Supercoppa Italiana contro la vincente tra Inter e Bologna #napolimilan #supercoppa #supercup #EASPORTSFCSupercup #ilmattino - facebook.com facebook

Supercoppa italiana in Arabia: stasera Napoli-Milan è molto più di una semifinale, sfida tra Conte e Allegri x.com

