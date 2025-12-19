Napoli-Milan bufera post gara | nota ufficiale contro Allegri

Dopo la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, si scatena una bufera di polemiche. La tensione in campo si riflette anche nelle dichiarazioni ufficiali, con una nota che prende posizione contro Allegri, alimentando il clima caldo e acceso tra le due squadre. La sfida, già vissuta come un duello acceso, ora si arricchisce di ulteriori tensioni che tengono banco nel mondo del calcio italiano.

Napoli-Milan, bufera post gara: nota ufficiale contro Allegri - Milan, bufera post gara: nota ufficiale contro Allegri Clima rovente in panchina durante la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan. forzazzurri.net

Napoli-Milan, scintille Conte-Allegri: il retroscena. Contestati arbitro e Var, bufera su Maignan e De Winter - Supercoppa Italiana, semifinale burrascosa tra Napoli e Milan: bufera su Maignan e De Winter, contestati arbitro e Var. sport.virgilio.it

Adrien Rabiot piuttosto seccato nel post partita di Napoli-Milan. Secondo il francese gli arbitraggi in questo avvio di stagione sarebbero stati piuttosto deludenti. #Tuttosport #NapoliMilan #Rabiot - facebook.com facebook

Napoli-Milan, Conte: "Abbiamo fatto una gara tosta, volevamo questa finale" #SkySport #NapoliMilan #Napoli #Conte #SupercoppaItaliana x.com

