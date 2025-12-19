Nel confronto tra Napoli e Milan, i partenopei si impongono 2-0 nella semifinale di Supercoppa, offrendo prestazioni significative e spunti interessanti. Hojlund si distingue come un vero centravanti, con un carattere forte e determinato, evocando l'animo di Lukaku. Le pagelle evidenziano le differenze tra le due squadre, mentre il Milan cerca risposte dopo un momento difficile, con Nkunku che ancora cerca la sua forma migliore.

© Ilnapolista.it - Napoli-Milan 2-0, pagelle – Hojlund, una partita da centravanti contiano verace, dall’animo lukakiano

Le pagelle di Napoli-Milan 2-0, semifinale di Supercoppa. MILINKOVIC-SAVIC. Nkunku e il Milan non segna più. Soprattutto nella prima mezzora, Zio Vanja non sta molto sereno: epperò per fortuna là davanti i rossoneri hanno la mira un po’ alta, diciamo così. Detto questo, il portierone serbo finalmente trascorre una serata tranquilla e a fare i pignoli c’è da segnalare solo una mancata uscita al 56’ – 6 JUAN JESUS. Natale si avvicina e Giovannino Gesù è impeccabile. Con la cabeza spazia per tutto l’aere e le prende tutte. Il rivoluzionario in panca lo ha plasmato in difensore vero, e non da ora – 7 RRAHMANI. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

