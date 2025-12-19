Napoli-Milan 2-0 luci d' Arabia per gli azzurri | Neres e Hojlund regalano la finale a Conte

Napoli conquista la finale con un convincente 2-0 contro il Milan, grazie alle magie di Neres e alla vena realizzativa di Hojlund. La guida tattica di Conte, la leadership di McTominay e il ritorno di Lukaku sono elementi chiave che hanno portato gli azzurri a questa storica conquista, illuminando l’Arabia con speranze e ambizioni di gloria.

© Ilmattino.it - Napoli-Milan 2-0, luci d'Arabia per gli azzurri: Neres e Hojlund regalano la finale a Conte Il genio di Neres, la qualità di Hojlund, la sagacia tattica di Conte, la leadership di McTominay e pure del ritrovato Lukaku. Che già in panchina sa fare la differenza. Tesori.

