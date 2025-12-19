Napoli McTominay | Periodo enorme ma voglio crescere ancora
Tempo di lettura: 2 minuti “ Scudetto, miglior giocatore della Serie A, la Scozia di nuovo al Mondiale. È un periodo enorme, ma non mi sento arrivato. Anzi, ora sono ancora più esigente con me stesso. Difendere il successo è più difficile che ottenerlo, ma l’obiettivo è continuare a crescere”. Lo ha detto alla trasmissione della CBS “Sports Golazo” il centrocampista del Napoli Scott McTominay. Lo scozzese parla di questo suo anno e mezzo nella quotidianità a Napoli: “ E’ surreale. L’amore dei tifosi è incredibile e quindi esco poco per la città ma la mia routine è semplice. Qui in Italia però si mangia meglio e il clima aiuta la vita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
