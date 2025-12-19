Napoli Liceo Genovesi occupato per la Palestina | chiesti 5mila euro agli studenti per i danni
Dopo l'occupazione per la Palestina del Liceo Genovesi di Napoli, l'istituto chiede danni di 5mila euro agli studenti. Proteste del collettivo studentesco e del sindacato Usb Scuola Campania. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Proteste pro Gaza a Napoli, occupati i licei Antonio Genovesi e Gianbattista Vico - Gli studenti del liceo “Antonio Genovesi” hanno occupato il plesso scolastico in piazza del Gesù Nuovo nel centro storico di Napoli. ilmattino.it
