Napoli Liceo Genovesi occupato per la Palestina | chiesti 5mila euro agli studenti per i danni

Dopo l'occupazione per la Palestina del Liceo Genovesi di Napoli, l'istituto chiede danni di 5mila euro agli studenti. Proteste del collettivo studentesco e del sindacato Usb Scuola Campania. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Napoli, occupato il Liceo Antonio Genovesi in solidarietà alla Palestina

Leggi anche: Palestina, il Genovesi occupato dagli studenti

Proteste pro Gaza a Napoli, occupati i licei Antonio Genovesi e Gianbattista Vico - Gli studenti del liceo “Antonio Genovesi” hanno occupato il plesso scolastico in piazza del Gesù Nuovo nel centro storico di Napoli. ilmattino.it

La spettacolare scalata dei vigili del fuoco in piazza del Gesù per la festa di Santa Barbara a Napoli - I pompieri si arrampicano sulla facciata del Liceo Genovesi in piazza del Gesù ... msn.com

