Napoli l' esperienza in difesa e super Hojlund | le mosse di Conte per uscire dalla crisi
Il Napoli di Conte si prepara a risollevare le sorti della stagione, puntando sulla solidità difensiva e sull’energia di Hojlund. Dopo aver superato il Milan in semifinale, i partenopei sono pronti a sfidare le future avversarie con una nuova determinazione, con l’obiettivo di uscire dalla crisi e riconquistare il territorio. La strada verso la gloria passa anche dalle strategie e dalle mosse cruciali del tecnico.
Napoli, 19 dicembre 2025 - Missione compiuta: il Napoli si ritrova e batte il Milan nella prima semifinale di Supercoppa Italiana, aspettando ora una tra Bologna e Inter nella gara in programma stasera a Riad. Il primo dei due mattoncini alla caccia del primo trofeo stagionale gli azzurri lo hanno apposto e lo hanno fatto provando a dare un colpo di spugna dopo le ultime due sconfitte, quelle contro Benfica e Udinese, che avevano tolto tante certezze a una squadra che veniva comunque da un filotto di 5 vittorie di fila. In questi casi, la ricetta di Antonio Conte è un po' sempre la stessa: affidarsi all'usato sicuro, ai veterani che non tradiscono (quasi) mai. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
