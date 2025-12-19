Napoli individuato e sequestrato il veicolo coinvolto nel sinistro mortale del 12 dicembre
A seguito di un’attività investigativa, la Polizia Locale di Napoli ha individuato e sequestrato il veicolo coinvolto nel tragico incidente avvenuto lo scorso 12 dicembre in via De Meis, contribuendo alle indagini sulla tragedia.
Tempo di lettura: < 1 minuto A seguito di attività investigativa, il personale dell’Unità Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli ha individuato e sottoposto a sequestro l’autoveicolo coinvolto nel sinistro stradale mortale avvenuto lo scorso 12 dicembre in via De Meis. L’incidente, verificatosi alle ore 20:30, aveva causato la morte di un motociclista di 46 anni. Le prime analisi sulla posizione del motociclo e sui danni riportati avevano fatto emergere dubbi sulla dinamica iniziale, ipotizzando il coinvolgimento di un secondo veicolo. Grazie al lavoro investigativo, basato su ascolto di testimoni, acquisizione di immagini di videosorveglianza e riscontri sul territorio, è stato possibile ricostruire le direzioni di marcia e individuare il veicolo che, dopo l’impatto, si era allontanato senza prestare soccorso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
