Napoli conquista la finale di Supercoppa Italiana con una vittoria convincente 2-0 contro il Milan a Riyadh. In un match intenso e ben giocato, i partenopei si impongono grazie alle reti di Neres e Hojlund, portando a casa un risultato importante in vista della fase decisiva del torneo. Una prestazione di carattere che rafforza le ambizioni della squadra di Spalletti.

© Laverita.info - Napoli in finale di Supercoppa: Milan battuto 2-0 a Riyadh

Nella prima semifinale in Arabia Saudita i campioni d’Italia superano 2-0 i rossoneri con un gol per tempo di Neres e Hojlund. Conte: «Vincere contro un top team dà fiducia, entusiasmo e consapevolezza». Allegri: «Il Napoli ha meritato perché ha difeso molto meglio di noi. Dobbiamo migliorare la fase difensiva, è lì che nascono le difficoltà». 🔗 Leggi su Laverita.info

