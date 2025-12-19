Napoli in finale di Supercoppa | Milan battuto 2-0 a Riyadh
Napoli conquista la finale di Supercoppa Italiana con una vittoria convincente 2-0 contro il Milan a Riyadh. In un match intenso e ben giocato, i partenopei si impongono grazie alle reti di Neres e Hojlund, portando a casa un risultato importante in vista della fase decisiva del torneo. Una prestazione di carattere che rafforza le ambizioni della squadra di Spalletti.
Nella prima semifinale in Arabia Saudita i campioni d’Italia superano 2-0 i rossoneri con un gol per tempo di Neres e Hojlund. Conte: «Vincere contro un top team dà fiducia, entusiasmo e consapevolezza». Allegri: «Il Napoli ha meritato perché ha difeso molto meglio di noi. Dobbiamo migliorare la fase difensiva, è lì che nascono le difficoltà». 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: Calcio Napoli in finale di Supercoppa. Milan battuto 2-0
Leggi anche: Supercoppa italiana a Riad: Napoli in finale. Battuto il Milan (2-0) con gol di Neres e Hojlund
Supercoppa, il Napoli batte il Milan 2-0 e vola in finale; Supercoppa italiana, Napoli-Milan 2-0: gol di Neres e Hojlund, partenopei in finale - Il calendario della Supercoppa italiana 2025-2026; Il Napoli stende un Milan spento: Conte in finale di Supercoppa, ad Allegri resta solo il campionato; Napoli-AC Milan, Supercoppa Italiana 2025/2026: statistiche, arbitro e squalificati.
Napoli-Milan 2-0, gli azzurri volano in finale: lunedì la sfida per la Supercoppa - È il giorno della Supercoppa italiana, alle ore 20, a Riad, in campo Napoli- ilmattino.it
Milan-Napoli, diretta Supercoppa italiana: la semifinale in tempo reale, le ultime sulle formazioni - I rossoneri di Allegri difendono il titolo contendendo agli azzurri di Conte il primo atto delle Final Four di Riad. tuttosport.com
Supercoppa, il Napoli batte il Milan 2-0 e vola in finale - 0, e approda in finale nella Supercoppa italiana, grazie alle reti di Neres e Hojlung. tg24.sky.it
Una super prestazione di Hojlund, condita da un gol e un assist, condanna Allegri all’eliminazione in semifinale di Supercoppa Italiana. Gli uomini di Conte troveranno in finale Inter o Bologna #Tuttosport #NapoliMilan - facebook.com facebook
Bologna o Inter: chi sfiderà il Napoli in finale Il pronostico x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.