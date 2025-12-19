Napoli e Milan alla guerra Partenopei contro Allegri | Ha aggredito Oriali

L’atmosfera tra Napoli e Milan si surriscalda, con tensioni che vanno oltre il campo. Le accuse e le provocazioni si susseguono, mentre i protagonisti si confrontano in un clima di grande agitazione. Tra schermaglie e polemiche, il finale di partita si rivela più caldo del previsto, lasciando intendere che questa rivalità è destinata a continuare a infiammare gli animi.

Che il finale di partita fosse stato agitato si era capito anche ascoltando il sottofondo di voci provenienti dalle panchine. Napoli e Milan non è stata un’amichevole e non poteva esserlo, essendoci in palio la finale della Supercoppa italiana che per i rossoneri rappresentava l’ultimo “altro” obiettivo oltre al campionato e per i partenopei un’occasione di riscatto. Ora, però, la sfida di Riyad si è trasformata in un casus belli tra le due società con code che potranno coinvolgere anche la giustizia sportiva. Il Napoli accusa il tecnico del Milan, Max Allegri, di aver aggredito verbalmente il team manager dei campioni d’Italia, Gabriele Oriali. 🔗 Leggi su Panorama.it

