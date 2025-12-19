Napoli duro con Allegri | Gravi offese ad Oriali s’intervenga

La Supercoppa Napoli-Milan si è trasformata in un campo di tensioni, con il club partenopeo duro nei confronti di Allegri. Gravi offese rivolte a Oriali hanno acceso gli animi, richiedendo un intervento immediato. Un incontro che resterà nella memoria per l’atmosfera infuocata e i nervi a fior di pelle, evidenziando un momento di forte tensione nel calcio italiano.

Napoli-Milan in Supercoppa è stata segnata da forti tensioni. Nervosismo alle stelle coi rossoneri sconfitti. Scontri accesi in campo, in panchina ed anche all’uscita. Colpi vietati, zuffe in campo, polemiche per l’arbitraggio e insulti. A fine partita ha fatto discutere la mancata stretta di mano tra Allegri e Conte. Il Napoli si è soffermato maggiormente . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Il Napoli condanna il comportamento di Allegri: Insulti gravi a Oriali, tutti hanno visto. Non passi inosservato.

Allegri a Oriali più volte: “Sei un coglione”. Il Napoli chiede la prova tv, Max rischia una squalifica pesante (La Stampa) - Non è chiaro se e cosa abbia scritto Zufferli sul referto sugli insulti che Allegri avrebbe rivolto a Oriali nel corso di Napoli- ilnapolista.it