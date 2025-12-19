Tempo di lettura: 2 minuti Domani, sabato 20 dicembre 2025, alle ore 16:00, presso la Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria, all’interno del Castel Nuovo (Maschio Angioino), si terrà la presentazione del libro “Il Paese che conta. Come i numeri raccontano la nostra storia” di Linda Laura Sabbadini, pioniera della statistica sociale in Italia. Il volume offre una lettura chiara e approfondita della storia recente del Paese, mostrando come i dati statistici possano raccontare le trasformazioni sociali, economiche e culturali dell’Italia e aiutare a comprendere le sfide del presente, con uno sguardo particolare al Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, domani la presentazione de ‘Il Paese che conta’ col presidente Fico

