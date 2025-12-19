Napoli contro Allegri dopo la sfida di Supercoppa la nota del club
Dopo la sfida di Supercoppa tra Napoli e Allegri, la tensione è rimasta nell’aria. Un acceso alterco tra le panchine ha acceso ulteriormente gli animi, mentre Allegri ha cercato di minimizzare l’episodio in conferenza stampa. La rivalità tra la squadra partenopea e l’allenatore toscano si fa sempre più intensa, alimentando discussioni e aspettative per il futuro.
Sembrava finita lì. Con un (pesante) alterco tra le panchine durante la partita, Allegri che minimizza in conferenza stampa: «Sono cose di campo». E invece, nella mattinata successiva alla semifinale di Supercoppa, il Napoli ha rilasciato un comunicato al vetriolo proprio contro il tecnico rossonero: «La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati». 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: Napoli Milan, Allegri nel mirino dei partenopei: la dura nota del club il giorno dopo il match
Leggi anche: Napoli-Milan, la nota del club azzurro: "Allegri ha insultato pesantemente Oriali"
Napoli-Milan, Allegri: Prendiamo gol troppo facilmente. Ora la delusione diventi rabbia; Supercoppa italiana: Allegri: C'è da rivedere la fase difensiva Video; Allegri spiega la sconfitta contro il Napoli: Dobbiamo rivedere come difendiamo, prendiamo goal troppo facilmente; Allegri lancia l'allarme dopo Napoli-Milan 2-0: Ultimamente prendiamo gol troppo facilmente.
Napoli contro Allegri dopo la sfida di Supercoppa, la nota del club - La nota del Napoli contro Allegri il giorno dopo la semifinale di Supercoppa: «Aggressione fuori controllo nei confronti di Oriali». lettera43.it
Napoli, comunicato durissimo contro Allegri: "Aggressione fuori controllo ad Oriali" - La nota del club azzurro dopo quanto successo a bordo campo durante la semifinale di Supercoppa: "È impossibile non riscontrare quanto avvenuto" ... msn.com
Il Napoli contro Allegri: “Aggressione fuori controllo” (VIDEO) - La società azzurra ha diramato un pubblicato contro Allegri per una presunta aggressione verbale nei confronti di Oriali ... milanlive.it
#Allegri a #Oriali più volte: “Sei un coglione”. Il Napoli chiede la prova tv, Max rischia una squalifica pesante (La Stampa) Non è chiaro se e cosa abbia scritto l’arbitro #Zufferli sul referto. La partita è stata molto nervosa. I due tecnici non si sono stretti la mano a - facebook.com facebook
#Milan, #Allegri: "Il #Napoli ha vinto meritatamente. Questo ko è un'opportunità, ora testa al campionato" x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.