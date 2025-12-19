napoli comunicato durissimo contro allegri dopo la semifinale di supercoppa

Dopo la semifinale di Supercoppa italiana, la SSC Napoli rompe il silenzio con un comunicato fortemente critico nei confronti di Allegri. La squadra partenopea non nasconde il proprio scontento, esprimendo con decisione il proprio disappunto per quanto accaduto durante la partita. Un messaggio chiaro che sottolinea la tensione e la determinazione del club a tutelare i propri valori e la propria integrità.

"> La SSC Napoli rompe il silenzio e lo fa con un comunicato dai toni durissimi dopo quanto accaduto ieri sera nel corso della semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan. Nel mirino del club azzurro finisce il comportamento dell’allenatore rossonero Massimiliano Allegri, protagonista di un acceso episodio a bordocampo. «La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Orali con termini offensivi e reiterati», si legge nella nota ufficiale diffusa dal club partenopeo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

