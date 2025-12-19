Napoli sorprende ancora una volta con la nuova collezione di retro jumper per la stagione 2025/2026. Le immagini stanno già conquistando il web e i social, mostrando un mix di stile e passione partenopea. Un must-have per i tifosi e gli amanti della moda, questa linea unisce l’identità del club a un design innovativo. Scopri le foto e lasciati conquistare dall’energia di Napoli.

Napoli, che novità! Lanciata la collezione di retro jumper: le FOTO

Il Napoli ha presentato una nuova collezione tutta da scoprire: è arrivata infatti la retro jumper 20252026, con le rispettive foto che stanno già facendo il giro del web e dei social. Di seguito tutti i dettagli. Il comunicato del Napoli. Come comunicato in via ufficiale dal Napoli: “SSC Napoli presenta la nuova collezione di retro jumper 20252026, tre modelli che celebrano la storia e l’estetica senza tempo del club, reinterpretate in chiave contemporanea. Un progetto che nasce dall’incontro tra calcio e stile, pensato per accompagnare i tifosi durante tutto il periodo invernale e non solo. I retro jumper SSC Napoli si ispirano ad alcune delle maglie più iconiche della storia azzurra, trasformando elementi simbolici del passato in capi moderni e collezionabili. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

