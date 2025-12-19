Napoli-Bologna la finale di Supercoppa Immobile e i rigori eliminano l’Inter

E’ una Supercoppa di possibili “vendette” per il Napoli di Antonio Conte. Battuto in campionato dal Milan, umiliato dal Bologna, il Napoli è chiamato a completare l’opera. Dopo aver eliminato i rossoneri di Allegri, vincere la Supercoppa ai danni di chi ha inflitto una delle peggiori sconfitte in campionato sarebbe chiudere il cerchio. Appuntamento lunedì (ore 20) a Riad. Ed è una Supercoppa senza milanesi. La più pura possibile: La vincente del campionato contro la vincente della Coppa Italia. Chapeau. Finisce 4-3 ai rigori. Cinque penalty sbagliati. Alla fine arriva Ciro Immobile e porta “il quarto incomodo” come da parole di Vincenzo Italiano alla vigilia in finale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

