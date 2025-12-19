Napoli-Bologna la finale di Supercoppa Immobile e i rigori eliminano l’Inter
E’ una Supercoppa di possibili “vendette” per il Napoli di Antonio Conte. Battuto in campionato dal Milan, umiliato dal Bologna, il Napoli è chiamato a completare l’opera. Dopo aver eliminato i rossoneri di Allegri, vincere la Supercoppa ai danni di chi ha inflitto una delle peggiori sconfitte in campionato sarebbe chiudere il cerchio. Appuntamento lunedì (ore 20) a Riad. Ed è una Supercoppa senza milanesi. La più pura possibile: La vincente del campionato contro la vincente della Coppa Italia. Chapeau. Finisce 4-3 ai rigori. Cinque penalty sbagliati. Alla fine arriva Ciro Immobile e porta “il quarto incomodo” come da parole di Vincenzo Italiano alla vigilia in finale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Supercoppa italiana, Bologna-Inter 4-3 dcr: Italiano raggiunge Conte in finale - Il Bologna batte l’Inter ai calci di rigore e raggiunge il Napoli nella finalissima della Supercoppa italiana, in programma lunedì alle 20 (in esclusiva sulle reti Mediaset). sportmediaset.mediaset.it
Napoli-Bologna finale di Supercoppa italiana: Inter fuori ai rigori, lunedì sfida per il trofeo - 1 il risultato al 90°) e permette agli emiliani di sfidare i campioni d'Italia in ... fanpage.it
SUPERCOPPA ITALIANA - Bologna-Inter 4-3 (dcr): rossoblù in finale contro il Napoli - Al termine di una sfida infinita il Bologna riesce ad avere la meglio sull'Inter e raggiunge il Napoli in finale della EA Sports Supercup. napolimagazine.com
Bologna will face Napoli in the Supercoppa Italiana final! Ciro Immobile with the winning penalty in the shootout against Inter Milan x.com
Calcio, Supercoppa italiana: Bologna-Inter 1-1, dopo 90', si va ai rigori Ieri Napoli-Milan 2-0. Lunedì la sfida per il titolo La cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/12/supercoppa-pronto-italian-show-arabia-saudita-milan-napoli-bo - facebook.com facebook
