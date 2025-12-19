Napoli-Bologna finale di Supercoppa italiana | Inter fuori ai rigori lunedì sfida per il trofeo

La vittoria arriva solo dopo i calci di rigore (4-3, 1-1 il risultato al 90°) e permette agli emiliani di affrontare i campioni d'Italia in carica. Serata horror dell'arbitro Chiffi, smentito due volte dal VAR. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Supercoppa italiana, Bologna-Inter 4-3 dcr: Italiano raggiunge Conte in finale - Il Bologna batte l’Inter ai calci di rigore e raggiunge il Napoli nella finalissima della Supercoppa italiana, in programma lunedì alle 20 (in esclusiva sulle reti Mediaset). sportmediaset.mediaset.it