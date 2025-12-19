Napoli attacco ad Allegri dopo Supercoppa | Ha insultato e aggredito Oriali

Le tensioni tra Napoli e Allegri si infiammano dopo la Supercoppa italiana. Voci di un presunto episodio di insulti e aggressione da parte dell’allenatore juventino nei confronti di Oriali alimentano ulteriormente le polemiche, rendendo ancora più acceso il dibattito sulla semifinale vinta dagli azzurri. Un clima di grande nervosismo che rischia di infiammare ulteriormente il confronto tra le due tifoserie e le rispettive squadre.

(Adnkronos) – Il Napoli contro Massimiliano Allegri. Non si fermano le polemiche dopo Napoli-Milan, semifinale di Supercoppa italiana vinta dagli azzurri per 2-0 con i gol di Neres e Hojlund, e caratterizzata da qualche polemica arbitrale e grande nervosismo tra le due panchine. Tra i più agitati c'è stato proprio Allegri, che si è scontrato .

Allegri nella bufera, Napoli all’attacco: “Totalmente fuori controllo”. Il caso scuote la Supercoppa - La semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan si è conclusa con il successo degli azzurri, ma anche con un clima particolarmente teso dentro e fuori dal campo. tuttosport.com

Allegri sotto accusa, il Napoli denuncia: “Insulti gravissimi a Oriali” - Il club azzurro attacca il tecnico del Milan dopo la semifinale di Supercoppa: “Scene gravissime, tutto ripreso da decine di telecamere” ... dire.it

#Allegri a #Oriali più volte: “Sei un coglione”. Il Napoli chiede la prova tv, Max rischia una squalifica pesante (La Stampa) Non è chiaro se e cosa abbia scritto l’arbitro #Zufferli sul referto. La partita è stata molto nervosa. I due tecnici non si sono stretti la mano a - facebook.com facebook

#Milan, #Allegri: "Il #Napoli ha vinto meritatamente. Questo ko è un'opportunità, ora testa al campionato" x.com

