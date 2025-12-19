Napoli 31enne morta in kayak | uomo che l’ha travolta patteggia un anno e un mese
Un tragico incidente a Posillipo, Napoli, ha portato alla morte di Cristina Frazzica, 31 anni, travolta da un'imbarcazione. Guido Furgiuele, il 49enne coinvolto, ha patteggiato una condanna con pena sospesa di un anno, un mese e sei giorni. La vicenda ha scosso la comunità e riaperto il dibattito sulla sicurezza in mare.
Un anno, un mese e sei giorni di reclusione con pena sospesa. È quanto patteggiato da Guido Furgiuele, il 49enne napoletano alla guida dell’imbarcazione che il 9 giugno 2024, nelle acque di Posillipo a Napoli, ha travolto e ucciso Cristina Frazzica, 31enne originaria di Voghera (Pavia) mentre era a bordo di un kayak biposto insieme a un amico. L’incidente è avvenuto nello specchio di mare nei pressi di Villa Rosebery, residenza napoletana del Presidente della Repubblica. Verso le 17.30 la 31enne e l’amico si sono accorti che una barca stava procedendo verso di loro a velocità sostenuta e si sono lanciati in acqua nel tentativo di evitarla. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Cave, 31enne trovata morta in un bosco: ha portato i figli a scuola e poi non è tornata a casa
Leggi anche: Ha colpito un ciclista aprendo lo sportello, l'uomo è morto due giorni dopo: la donna patteggia otto mesi
Napoli, travolta ed uccisa in kayak a Posillipo: patteggiamento dell’imputato - È questo il patteggiamento per la morte di Cristina Frazzica, la ricercatrice di Voghera travolta mentre era in ... msn.com
Gianmarco Di Napoli. . ` 19 2025 Le Prime Notizie dalla Puglia Muore 23enne sulla SP13 Bancomat fatto esplodere a Brindisi Svolta su omicidio mafioso dopo 9 anni 31enne arrestato per gambizzazione Nebbia: voli - facebook.com facebook
San Giovanni a Teduccio, trovato in possesso di lamine d'oro e contanti: arrestato - E’ accusato di riciclaggio il 31enne ucraino bloccato dai @_Carabinieri_ a Napoli mentre riceveva una busta piena di soldi da un pregiudicato @TgrRai x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.