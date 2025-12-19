Napoli 31enne morta in kayak | uomo che l’ha travolta patteggia un anno e un mese

Un tragico incidente a Posillipo, Napoli, ha portato alla morte di Cristina Frazzica, 31 anni, travolta da un'imbarcazione. Guido Furgiuele, il 49enne coinvolto, ha patteggiato una condanna con pena sospesa di un anno, un mese e sei giorni. La vicenda ha scosso la comunità e riaperto il dibattito sulla sicurezza in mare.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.