Napoli 2-0 Milan Rabiot sbotta a fine partita | Gli arbitri stanno facendo male non solo stasera

Dopo il match Napoli-Milan, il centrocampista Rabiot ha espresso il suo disappunto sugli arbitraggi, sottolineando come le decisioni influenzino negativamente il calcio. La sua voce si aggiunge al coro di critiche, evidenziando un malcontento diffuso nel mondo del pallone. La polemica si infiamma, alimentando discussioni sulla gestione delle partite e sulla correttezza delle decisioni arbitrali in Serie A.

Al termine di Napoli-Milan, il centrocampista francese Adrien Rabiot ha espresso un giudizio netto sugli arbitri: "Guardo anche le altre partite e mi dispiace dirlo, ma non stanno facendo bene". La semifinale di Supercoppa Italiana ha lasciato spazio a diverse polemiche legate alla direzione di gara. Tra i protagonisti degli episodi più discussi c'è stato .

