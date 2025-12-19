NAC Breda-Telstar sabato 20 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il match tra NAC Breda e Telstar si svolgerà sabato 20 dicembre 2025 alle ore 21:00, chiudendo la prima parte della stagione prima della pausa natalizia. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici saranno disponibili prima dell’incontro. NAC Breda e Telstar chiudono il programma dell’ultimo sabato prima di Natale, poi torneranno in campo a gennaio.

NAC Breda e Telstar chiudono il programma dell'ultimo sabato prima di Natale, poi torneranno in campo a gennaio. La classifica di Eredivisie dopo 16 giornate è chiara: i padroni di casa sono penultimi e precedono gli ospiti di un solo punto. Quello che la classifica non dice è la squadra di Carl Hoefkens fatto un .

