My name is Luca Una serata per Vialli a Torino

Una serata speciale a Torino dedicata a Gianluca Vialli, un tributo al suo impegno e alla sua lotta contro il cancro. Un’occasione per ricordare il suo spirito, la sua passione e il suo esempio di coraggio. “My name is Luca” rappresenta la forza di un uomo che ha ispirato molti, lasciando un’eredità di speranza e determinazione. Un evento che unisce cuore e solidarietà, celebrando la sua memoria.

AGI - Una serata in ricordo di Gianluca Vialli nel segno del suo impegno per la lotta al cancro. "My name is Luca. Ballata con Vialli" è il titolo dell'evento benefico promosso dalla Fondazione Vialli e Mauro per La Ricerca e Lo Sport Onlus che si terrà il 19 gennaio dalle 20 al Teatro Regio di Torino e vedrà la vendita dei biglietti devoluta alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro per sostenere la cura e la ricerca sul tumore del pancreas, con particolare attenzione allo sviluppo del Reparto di gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell'Istituto di Candiolo – IRCCS.

