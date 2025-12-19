My name is Luca Una serata per Vialli a Torino

AGI - Una serata in ricordo di  Gianluca Vialli  nel segno del suo impegno per la  lotta al cancro. “My name is Luca. Ballata con Vialli” è il titolo dell’evento benefico promosso dalla  Fondazione Vialli e Mauro per La Ricerca e Lo Sport Onlus  che si terrà il  19 gennaio  dalle 20 al  Teatro Regio di Torino  e vedrà la vendita dei biglietti devoluta alla  Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro  per sostenere la cura e la ricerca sul  tumore del pancreas, con particolare attenzione allo sviluppo del Reparto di gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell’Istituto di Candiolo – IRCCS. 🔗 Leggi su Agi.it

