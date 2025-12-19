My Hero Academia l’ultimo atto della scuola dei supereroi
di Alessandro Spagnuolo Il 13 dicembre 2025 My Hero Academia (???????????, Boku no H?r? Akademia, letteralmente “La mia accademia da eroe”) ha raggiunto il suo epilogo, chiudendo un viaggio durato nove anni che ha accompagnato il pubblico ben oltre i confini del semplice intrattenimento. La serie prodotta dallo studio Bones (???????, Kabushiki-gaisha Bonzu) saluta la scena in un momento storico in cui poche opere hanno il privilegio di arrivare a una conclusione pienamente consapevole del proprio peso culturale. Non è solo la fine di un anime*, ma il punto fermo di un’ esperienza seriale che ha lasciato un segno preciso nell’immaginario collettivo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
