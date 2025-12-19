Le nostre terre si animano con musica, teatro e vivaci mercatini, regalando momenti di gioia e condivisione. Nonostante ci avviciniamo alla fine del 2025, il calendario degli eventi continua a offrire occasioni imperdibili per vivere appieno le tradizioni e la cultura locale. Venite a scoprire le iniziative che rendono unico il nostro territorio in questi ultimi mesi dell’anno.

© Quotidiano.net - Musica, teatro e mercatini. Giornate ricche di eventi

Ci stiamo incamminando verso la fine del 2025, ma gli appuntamenti sui nostri territori non mancano di certo. Anzi. Diamo dunque uno sguardo ai vari eventi che riguardano la zona dell’Emilia Romagna compresa nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, e che portano dritto al Natale. Ecco alcuni dei tanti appuntamenti. Al teatro Masini di Faenza, a Ravenna, domani alle 21 gli archi dell’orchestra Luigi Cherubini, con Marco Albonetti e Danny Seidenberg, vibreranno in un concerto ‘Classical Crossover’ dal titolo ‘Quasi Barocco’. A Bologna prosegue la fiera di Santa Lucia che resterà aperta anche a Natale e Santo Stefano, considerata il più antico mercatino dell’Emilia-Romagna, allestito nel portico dei Servi con bancarelle e chioschi in legno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Leggi anche: Natale a Spinea: un mese di eventi, mercatini e musica per tutta la città

Leggi anche: Natale a Spinea: un mese di eventi, mercatini e musica per tutta la città

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sito Istituzionale | Natale 2025 a Roma, ricco programma di eventi e iniziative; Musica, teatro e mercatini. Giornate ricche di eventi; Weekend a Roma: 18 eventi da non perdere sabato 13 e domenica 14 dicembre; Municipalità di Pirri, tutti gli appuntamenti per il Natale 2025.

Musica, teatro e mercatini. Giornate ricche di eventi - Ci stiamo incamminando verso la fine del 2025, ma gli appuntamenti sui nostri territori non mancano di certo. quotidiano.net