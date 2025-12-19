musica e storie della piva emiliana

Scopri il fascino della piva emiliana attraverso le pagine di

È fresco di stampa ‘ Di legno e di pelle. Musiche, storie e immagini della piva emiliana ’, ad opera del Trio Ciocaia, che lo presenterà oggi, alle 17, alla libreria del Teatro, nella quale il trio firmerà le copie. Scritto e musicato da Fabio Bonvicini, modenese ‘reggiano’ da una vita (insegna Italiano all’istituto Zanelli), Marco Mainini, reggiano doc, e Ferdinando Gatti, di San Felice sul Panaro, è un libro con cd, disegni, immagini di dipinti e spartiti interamente dedicato alla piva emiliana, che appartiene alla grande famiglia delle cornamuse e di cui abbiamo notizia certa. Fra racconti, domande irriverenti e appunti etnomusicologici, il Trio propone un testo agile e divertente, che non rinuncia al rigore storico, per imparare a conoscere questo antico e affascinante strumento, che alcuni di voi avranno ascoltato nelle sagre o mercatini di paese, in tutti i suoi singolari aspetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

