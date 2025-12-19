' Musica Civica 2025' appuntamento con l' Ai e le ‘Div4s at Christmas’

Concludiamo l'edizione 2025 di 'Musica Civica' con l'ottavo e ultimo appuntamento, un evento unico che unisce intelligenza artificiale e performance artistiche. Quest'anno, le ‘Div4s at Christmas’ portano un tocco speciale, creando un dialogo tra suoni e parole. Un'occasione da non perdere per immergersi in un'esperienza musicale innovativa, dove tecnologia e creatività si incontrano per celebrare la musica civica.

'Musica Civica – Conversazioni tra suoni e parole' giunge al suo ottavo e ultimo appuntamento dell'edizione 2025. In scena domenica 21 dicembre alle 19 presso l'Aula Magna della Facoltà di Economia dell'Università di Foggia, una serata che intreccia una riflessione etica di stringente attualità.

