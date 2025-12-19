Musica Chroma festival | ci sono le date per l' edizione 2026

Intanto ci sono le date. Poi il programma, come un puzzle di buone note, si comporrà nei prossimi mesi. oIl Chroma Festival, uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'estate umbra, sarà, infatti, in programma dall'11 al 14 giugno ancora all'Umbriafiere di Bastia Umbra.

Torna a giugno il Chroma Festival; Chroma Festival 2026 accende Bastia Umbra con nuova energia.

