Muore a 15 anni cordoglio da Scanzorosciate ad Albino | Diego ci hai insegnato l’inclusione

Una triste perdita scuote le comunità di Scanzorosciate e Albino, dove si piange la scomparsa di Diego Azzola, morto a soli 15 anni. Un ragazzo che ha lasciato un segno profondo, insegnando il valore dell’inclusione e dell’amore. I funerali si terranno venerdì 19 dicembre, mentre amici e familiari si stringono nel dolore, ricordando un giovane che ha ispirato con il suo spirito e il suo cuore.

COMUNITÀ IN LACRIME. Si è spento a 15 anni dopo il ricovero in ospedale. I funerali di Diego Azzola venerdì 19 dicembre. Dalle scuole di Scanzorosciate al «Romero» di Albino, «ha lasciato il segno».

