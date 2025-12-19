Municipio I Roma Centro commercio riordino e decoro | il bilancio dell' assessorato

Roma, 19 dic. - (Adnkronos) - Decoro urbano e tutela dei posti di lavoro: sono state queste le due stelle polari che hanno guidato il lavoro dell'Assessorato al Commercio del Municipio I Roma Centro nel percorso di riordino del settore. Un lavoro complesso, si legge in una nota, avviato partendo da una situazione estremamente critica, con quasi 300 postazioni incompatibili, che rischiavano di essere cancellate. Grazie a un'attività articolata e a un confronto costante, anche attraverso le associazioni di categoria, le postazioni incompatibili sono state ridotte a circa 130, consentendo di recuperare e ottimizzare circa 150 postazioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

