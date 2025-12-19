Multe non consegnate | Tante le segnalazioni il sistema è un disastro

Le numerose segnalazioni riguardanti le modalità di notifica delle multe stradali e delle ingiunzioni evidenziano un sistema fallimentare e disorganizzato. Milano si trova di fronte a un problema che coinvolge diversi quartieri, tra cui Muggiano e Olmi, con cittadini insoddisfatti e verifiche in corso. La questione mette in luce criticità che richiedono interventi immediati per garantire trasparenza e efficienza nel processo di notifica.

© Ilgiorno.it - Multe non consegnate: "Tante le segnalazioni, il sistema è un disastro" Milano – Che in questi mesi le segnalazioni relative alle modalità con le quali vengono notificate le multe stradali e le ingiunzioni siano state numerose e costanti, lo testimonia Stefano Gorgoglione, capogruppo di Fratelli d'Italia in Municipio 7, quello del quale fa parte Muggiano ma anche il quartiere Olmi, dal quale nelle ultime ore sono arrivate segnalazioni del tutto analoghe a quelle già riportate mercoledì su queste pagine, analoghe a quelle che riguardano l'operato del personale Sailpost, a quelle sulle quali la polizia locale ha avviato verifiche. Che il problema delle notifiche sia più generale, è invece convinzione di Riccardo Truppo, capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino, che rimarca di aver presentato in Consiglio comunale, il 5 novembre, un'interrogazione a risposta scritta proprio su questo tema, corredata da una richiesta di accesso agli atti, e di non aver ancora ricevuto risposte sebbene la scadenza dei 30 giorni sia stata superata.

Cosa sappiamo delle multe mai consegnate ai residenti del quartiere Muggiano e degli avvisi attaccati con lo scotch - Sono 68 i residenti del quartiere Muggiano di Milano che hanno presentato un esposto segnalando di non aver ricevuto le multe e di essere diventati morosi ... fanpage.it

