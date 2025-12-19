Mugnano plesso scolastico di via Di Vittorio | posata la prima pietra della mensa

A Mugnano, nel plesso di via Di Vittorio, è stata posata la prima pietra della nuova mensa scolastica, segnando un passo importante per il miglioramento dei servizi educativi. Un intervento che sottolinea l’impegno della comunità nel garantire ambienti più confortevoli e funzionali per studenti e personale scolastico. Un traguardo che rafforza l’attenzione verso l’educazione e il benessere dei giovani cittadini.

