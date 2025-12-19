Moviola Napoli Milan Zufferli bocciato | gli errori commessi dal direttore di gara nella semifinale di Supercoppa

La semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan a Riad ha acceso molte discussioni, soprattutto riguardo all’arbitraggio di Zufferli. L’arbitro di Udine è stato infatti al centro di critiche per alcuni errori commessi durante la gara, che hanno influenzato il risultato e alimentato le polemiche post-partita. Ecco i voti dei quotidiani italiani e un’analisi degli sbagli più discussi.

La semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan a Riad ha lasciato il segno non solo per il risultato sul campo, ma anche per le numerose polemiche legate all'arbitraggio. La moviola di Napoli-Milan: Zufferli, ma che fai? Maignan rosso, e il Var...; Napoli-Milan, moviola: rigore per il contatto Hojlund-Saelemaekers? È simulazione; Napoli-Milan, la moviola di Cesari: Zufferli i cartellini vanno usati E va sugli episodi; Napoli-Milan, moviola live: Conte voleva l'espulsione di Rabiot, check del Var per una sbracciata di Maignan su Politano. Napoli-Milan, moviola: Zufferli versione Babbo Natale, manca anche un rosso, quanti errori e quante risse - Milan analizzata ai raggi X dal talent di Mediaset Graziano Cesari, pochi i cinque ammoniti, la moviola

La moviola del CorSport su Napoli-Milan: "Zufferli, ma che fai? Maignan rosso, e il VAR..." - 0 dal Napoli nella semifinale di Supercoppa italiana e saluta già la competizione. milannews.it

La moviola della Gazzetta su Napoli-Milan: "Rabiot da giallo. Maignan su Politano rischia il rosso" - 0 contro il Napoli e viene eliminato dalla Supercoppa italiana. milannews.it

MOVIOLA - Graziano #Cesari, ex arbitro, a Mediaset: "C'è un bel mano rovescio di #Maignan al giocatore del #Napoli. C'era rosso per il portiere del #Milan". - facebook.com facebook

#Udinese- #Napoli, la moviola: gara pessima di #Sozza, il VAR lo salva su #Lobotka - CdS x.com

