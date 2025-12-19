Motociclista morto a Napoli individuato altro veicolo coinvolto nell' incidente

Nella tragica vicenda avvenuta il 12 dicembre a Napoli, un motociclista ha perso la vita in un incidente stradale. Grazie a un’intensa attività investigativa, le forze dell’ordine hanno identificato e sequestrato un veicolo coinvolto nel tragico evento, contribuendo a fare luce sull’accaduto e a rafforzare i controlli sulla sicurezza stradale nella zona di Ponticelli.

