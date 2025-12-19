Mosca | Von der Leyen e Merz dovrebbero dimettersi
Il capo del Fondo russo per gli investimenti diretti, Kirill Dmitriev, ha pubblicato sui social un messaggio forte e diretto, chiedendo le dimissioni di Ursula von der Leyen e Friedrich Merz. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di tensioni geopolitiche e scontri tra Mosca e l’Europa, evidenziando le opinioni di una delle figure più influenti del Cremlino sulle recenti dinamiche internazionali.
Lo scrive sui social Kirill Dmitriev, capo del Fondo russo per gli investimenti diretti e rappresentante speciale del Cremlino. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: L’Europa ha trovato l’accordo: prestito da 90 miliardi all’Ucraina. Salta l’uso degli asset russi, Mosca: “Sconfitti von der Leyen e Merz”. Meloni: “Ha prevalso il buonsenso”
Leggi anche: L’Europa ha trovato l’accordo: prestito da 90 miliardi all’Ucraina. Salta l’uso degli asset russi, Mosca: “Sconfitti von der Leyen-Merz”. Meloni: “Ha prevalso il buonsenso”
Unione europea: Von der Leyen, “Ue sia pronta a combattere una moderna guerra ibrida”. Beni russi congelati “forte messaggio a Mosca”; “Ho appena ricevuto un messaggio da Mosca”, il fuorionda del presidente serbo che imbarazza von der Leyen – Video; Von der Leyen: “L’Ue sia pronta a una moderna guerra ibrida. Decidere ora sugli asset russi”; Zelensky: Mosca sta preparando un altro anno di guerra - Kiev: “Abbiamo ripreso il controllo di 16 km quadrati a Pokrovsk”.
Mosca, 'su asset prevalsa legge, Von der Leyen e Merz dovrebbero dimettersi' - La decisione di non ricorrere all'uso dei beni russi congelati per finanziare l'Ucraina è una sconfitta per Von der Leyen, Merz "e gli altri guerrafondai europei". msn.com
La Russia gongola: "Sui nostri asset sconfitta per Merz e von der Leyen, si dimettano" - Il Consiglio europeo vota all'unanimità il prestito da 90 miliardi all'Ucraina, ma non userà i beni russi congelati a garanzia. huffingtonpost.it
Prestito da 90 miliardi per salvare Kiev, la Ue s’indebita senza toccare i fondi e rischiare l’ira di Mosca - Prestito da 90 miliardi finanziato sul mercato dei capitali con la garanzia del Qfp, ovvero del bilancio pluriennale comunitario ... msn.com
Guerra Ucraina-Russia, le news. Mosca: “Dopo l’accordo Von der Leyen e Merz dovrebbero dimettersi” x.com
Ucraina, Von der Leyen: "Bisogna decidere come finanziare Kiev ma va fatto ora" - La diretta Proseguono i colloqui per un accordo di pace tra Kiev e Mosca. Zelensky ottimista ma il Cremlino smorza gli animi - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.