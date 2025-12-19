Mosca | Von der Leyen e Merz dovrebbero dimettersi

Il capo del Fondo russo per gli investimenti diretti, Kirill Dmitriev, ha pubblicato sui social un messaggio forte e diretto, chiedendo le dimissioni di Ursula von der Leyen e Friedrich Merz. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di tensioni geopolitiche e scontri tra Mosca e l’Europa, evidenziando le opinioni di una delle figure più influenti del Cremlino sulle recenti dinamiche internazionali.

La Russia gongola: "Sui nostri asset sconfitta per Merz e von der Leyen, si dimettano" - Il Consiglio europeo vota all'unanimità il prestito da 90 miliardi all'Ucraina, ma non userà i beni russi congelati a garanzia. huffingtonpost.it

Prestito da 90 miliardi per salvare Kiev, la Ue s’indebita senza toccare i fondi e rischiare l’ira di Mosca - Prestito da 90 miliardi finanziato sul mercato dei capitali con la garanzia del Qfp, ovvero del bilancio pluriennale comunitario ... msn.com

Guerra Ucraina-Russia, le news. Mosca: “Dopo l’accordo Von der Leyen e Merz dovrebbero dimettersi” x.com

Ucraina, Von der Leyen: "Bisogna decidere come finanziare Kiev ma va fatto ora" - La diretta Proseguono i colloqui per un accordo di pace tra Kiev e Mosca. Zelensky ottimista ma il Cremlino smorza gli animi - facebook.com facebook

