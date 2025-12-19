Mosca | no truppe Nato né Kiev in Nato

Mosca ribadisce la sua ferma posizione: nessun compromesso sulla presenza di truppe NATO o armi occidentali in Ucraina, né sull’adesione di Kiev all’Alleanza atlantica. La questione resta centrale nel contesto geopolitico, alimentando tensioni e discussioni internazionali su sicurezza e alleanze. La Russia insiste sulla propria linea, sottolineando la sua determinazione a difendere i propri interessi e a mantenere la propria influenza nella regione.

8.30 Mosca ribadisce di non essere disposta a compromessi sull'eventuale presenza di truppe Nato o armi occidentali in Ucraina né sull'adesione di Kiev all' Alleanza atlantica. Così Grushko, viceministro degli Esteri. I due scenari "sono per noi assolutamente inaccettabili", ha detto ai giornalisti russi. Intanto Dmitriev, direttore del Fondo russo per gli investimenti, commenta la decisione Ue per supportare Kiev."Colpo fatale per 'guerrafondai', dovrebbero dimettersi"; no alternativa a uso dei nostri asset? "Chiaramente c'è". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Guerra Ucraina, Mosca dice no alle truppe Nato a Kiev. Zelensky: “Piani di pace saranno presentati a giorni alla Russia” Leggi anche: Mosca, non accetteremo truppe Nato in Ucraina La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Ucraina, Putin non cede sul Donbass. Zelensky: Negoziati intensi e mirati; Ucraina-Russia news oggi, Mosca gela i negoziati: le parole di Peskov; Guerra Russia-Ucraina, Mosca dice no a tregua di Natale e truppe Nato: “puntiamo alla pace”.; Guerra ucraina, Mosca non cede sul Donbass e sulle truppe Nato. Zelensky: «A giorni invieremo i piani di pace alla Russia». Niet. Mosca respinge accordi su truppe e territori. Zakaharova applaude Salvini - La portavoce del ministero degli Esteri russo cita il vicepremier: "Se Hitler e Napoleone non sono riusciti a mettere in ginocchio Mosca con le loro ... huffingtonpost.it

Ucraina, no di Mosca alle condizioni di pace Ue: chiusura totale su Donbass e truppe Nato - Mosca frena sull'accordo di pace: nessuna concessione sul Donbass e chiusura totale sulle truppe Nato in Ucraina. lanotiziagiornale.it

Mosca: «No alla tregua di Natale, sì a un accordo ma senza compromessi sui territori». Zelensky: «Referendum nel Donbass» - Il viceministro degli Esteri russo Ryabkov boccia l’ipotesi di una forza multinazionale a guida europea e ribadisce: «Non faremo concessioni sul Donbass» ... unionesarda.it

UCRAINA, COSA NON TORNA NEI NEGOZIATI: PACE VICINA O BLUFF?/ GENERALE BATTISTI: ECCO I VERI NODI

Irricevibili le proposte uscite dal vertice di Berlino per Mosca, che infatti è lapidaria: «Non accetteremo truppe estere in Ucraina. Non promette bene la partecipazione dei Paesi Ue ai negoziati». Crosetto perplesso sull’ingresso di Kiev nell’Unione e nel Patto At - facebook.com facebook

Su Donbass e truppe in Ucraina Mosca boccia le pretese dell'Ue, che continua a sabotare la pace x.com

